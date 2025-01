Ex-Weltmeister in abgestürztem Flugzeug

Ein "schwarzer Tag", ein "unverzeihlicher Fehler": Die Kritik von SPD und Grünen an Friedrich Merz könnte kaum größer sein. Doch eine Regierung mit seiner Union schließen sie trotzdem nicht aus. Das hat mindestens zwei Gründe.

Als es am Mittwochabend geschehen ist, als die AfD der Union im Bundestag erstmals zu einer Mehrheit verholfen hat, da schleppen sich die Grünen in ihren Fraktionssaal. "Schwarz-Braun!", ruft ein Abgeordneter, wirft die Faust in die Luft, schaut gequält, es ist Galgenhumor. Die meisten sagen gar nichts, grüßen nicht, starren vor sich hin, Grabesmienen.

"Sie sehen uns ziemlich erschüttert an diesem Tag", sagt Fraktionschefin Katharina Dröge, auch wenn sie das nicht müsste. Sie ist mit ihrer Kollegin Britta Haßelmann bei den Journalisten stehen geblieben, um zu sagen, was sie eigentlich schon im Plenum gesagt haben: Ein "Einschnitt" sei das, sagt Dröge, eine "Zäsur", "wirklich ein schwarzer Tag für die Demokratie". Es sei "mit Ansage passiert", sagt Haßelmann. Kein Zufall, kein Unfall, sondern: "Ein Kanzlerkandidat, der nicht in der Lage ist, Wort zu halten, der Vertrauen bricht."

Als sie gesagt haben, was sie sagen wollten, können zwei Journalisten noch Fragen stellen. Beide fragen mit unterschiedlichen Worten das, was sich jetzt auch die SPD fragen lassen muss, die das alles noch etwas lauter kritisiert als die Grünen: Wenn das alles stimmt – können sie mit der Union dann ernsthaft nach der Wahl in ein paar Wochen regieren? Mit dieser Union, mit diesem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz?

Sie haben ihm geglaubt

Friedrich Merz hat nicht viele Fans bei SPD und Grünen, um es vorsichtig zu formulieren. Doch viele haben ihm geglaubt, dass er diese Grenze nicht überschreiten will. Haben ihm geglaubt, als er im November vorgeschlagen hatte, dass die Demokraten nicht riskieren sollten, im Bundestag eine Mehrheit nur durch die AfD zu bekommen. Dann lieber gar nicht abstimmen, das war der Deal, so sehen sie das.

Und jetzt fragen sie: Wer soll ihm noch glauben, dass er sein zweites Versprechen hält: nämlich nach der Wahl nicht mit der AfD zu regieren?

Für die Grüne Jugend ist die Antwort klar: niemand. "Solange Merz an der Spitze der Union steht, dürfen die Grünen keine Koalition mit CDU und CSU eingehen", sagt Chef Jakob Blasel noch am Abend dem "Spiegel". "Konservative, die Steigbügelhalter für Nazis sind, können keine Koalitionspartner werden."

Doch auch wenn das nach den großen Worten der Kritik konsequent erscheint, steht die linke Jugendorganisation damit in ihrer Partei alleine da. Denn die Sache bringt Grüne und SPD in ein doppeltes Dilemma: Sie müssen sich zwar deutlich von Merz abgrenzen, weil sie es richtig finden und es ihre Wähler erwarten. Doch zugleich ist eine Koalition mit der Union gerade ihre einzige realistische Chance, mitzuregieren. Gut möglich, dass es die Union sogar braucht, damit es überhaupt eine Regierungsmehrheit ohne die AfD geben kann.

"Wer sollte das Land dann in Zukunft noch regieren?"

Als Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge am Mittwochabend vor den Journalisten steht, spricht sie deshalb nach ihrer Kritik erneut eine Einladung aus: "Wir fordern die Union auf, zurückzukommen zu den Verabredungen und zurückzukommen in die demokratische Mitte. Denn wenn wir uns jetzt so unvernünftig verhalten würden wie die CDU", sagt sie, "wer sollte das Land dann in Zukunft noch regieren?"