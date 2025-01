Union verliert in Umfrage

Liegt es an Merz' Vorstoß?

Aktualisiert am 30.01.2025 - 13:44 Uhr

Aktualisiert am 30.01.2025 - 13:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Eine Mehrheit der Deutschen ist inhaltlich von den Vorschlägen der Union zur Migrationspolitik überzeugt. Dennoch verliert die Partei leicht an Zuspruch.

Die Debatte um die Zustimmung der AfD zu einem Unionsantrag zur Migrationspolitik hat im aktuellen ZDF-"Politbarometer" noch keine deutlichen Veränderungen gebracht. Die Unionsparteien verschlechterten sich um einen Prozentpunkt auf nun 29 Prozent. Die AfD bleibt in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen bei 21 Prozent auf Platz zwei. Es folgen die SPD mit 15 Prozent und die Grünen mit 14 Prozent (alle unverändert).

Die Linkspartei kann mit weiterhin fünf Prozent auf den Wiedereinzug in den Bundestag hoffen. Die übrigen Parteien liegen unterhalb der Fünfprozenthürde, darunter FDP und BSW mit vier Prozent. Für sonstige Parteien werden acht Prozent vorhergesagt.

Merz weiter präferierter Kanzlerkandidat

In der sogenannten Kanzlerfrage liegt Merz gut drei Wochen vor dem Wahltermin mit einem Zustimmungswert von 30 Prozent (minus eins) vor Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck mit 24 Prozent (minus eins). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kann sich um vier Punkte auf 20 Prozent verbessern, AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel verschlechtert sich um zwei Punkte auf 13 Prozent.

Die Umfrage erfolgte von Montag bis Mittwoch, also weitgehend vor dem umstrittenen Votum über einen Unionsantrag zur Migrationspolitik mit der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD. Dazu war im Vorfeld die Haltung der Befragten geteilt. 47 Prozent befürworteten das Vorgehen von CDU und CSU, eine AfD-Unterstützung in Kauf zu nehmen. 47 Prozent lehnten das Vorgehen der Union ab. 71 Prozent stimmten der Aussage zu, dass von der AfD eine Gefahr für die Demokratie ausgeht.