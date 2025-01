Bundestagsabgeordnete Monika Grütters von der CDU (Archivbild): Sie hat an der Abstimmung im Parlament nicht teilgenommen, das begründet sie mit harscher Kritik an Merz' Plänen. (Quelle: Jean MW/imago-images-bilder)

Am Mittwoch hat die Unionsfraktion im Bundestag mit Unterstützung von AfD und FDP einen Entschließungsantrag zur Verschärfung der Migrationspolitik erfolgreich durchgebracht. In der namentlichen Abstimmung haben 348 Abgeordnete für und 344 gegen den Antrag gestimmt. Zehn Abgeordnete enthielten sich ihrer Stimme, 31 nahmen nicht an der Abstimmung teil. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zwei Abgeordnete aus FDP und CDU begründen ihr Fernbleiben mit deutlicher Kritik an Merz’ Plänen.