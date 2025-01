Bischöfe bei einem Gottesdienst (Archivbild). Sie sollen sich zu Stellungnahmen in der Asyldebatte zurückhalten, so die Bischofskonferenz. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

Prälatin Anne Gidion, Bevollmächtigte des Rates der EKD, und Prälat Karl Jüsten, Vertreter des Kommissariats der deutschen Bischöfe, äußerten sich vor der Abstimmung im Bundestag in einem Schreiben besorgt. "Zeitpunkt und Tonlage der aktuell geführten Debatte befremden uns zutiefst. Sie ist dazu geeignet, alle in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zu diffamieren, Vorurteile zu schüren und trägt unserer Meinung nach nicht zur Lösung der tatsächlich bestehenden Fragen bei", heißt es in dem Brief. "Die beiden großen Kirchen weisen hiermit darauf hin, dass die nun vorgeschlagenen Gesetzesänderungen nach aktuellem Wissensstand keinen der Anschläge verhindert hätten", heißt es in der Stellungnahme.

Bischofskonferenz: War nicht abgestimmt

Doch das ging der Deutschen Bischofskonferenz offenbar zu weit. Die Generalsekretärin der Institution, Beate Gilles, kritisierte mehreren Medienberichten zufolge die ablehnende Stellungnahme der Kirchen zu den Asylplänen der Union. "Rheinische Post" und "Bild" berichten unter Berufung auf ein ihnen vorliegendes Schreiben von Gilles an die Diözesan-Bischöfe, das Vorgehen "war in dieser Schrittfolge nicht mit dem Sekretariat abgestimmt". Insbesondere das Begleitschreiben erzeuge eine erhebliche Medienresonanz. Die mehrheitliche Meinung im Ständigen Rat sei gewesen, "dass es in der aktuellen Situation nicht sinnvoll ist, in die Debatte und damit in den Wahlkampf öffentlich einzugreifen". Daher empfehle sie, von weiteren Stellungnahmen abzusehen, so Gilles.