Wagenknecht greift Ex-Kanzlerin an

Die Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Sahra Wagenknecht , hat die Kritik von Altkanzlerin Angela Merkel am Abstimmungsverhalten der Unionsfraktion im Bundestag zurückgewiesen. Merkel zeige damit wenig Selbstkritik, erklärte Wagenknecht im Gespräch mit dem "Stern". Die AfD sei in gewisser Weise "Merkels Baby".

Hintergrund ist eine Abstimmung im Bundestag, bei der CDU , CSU , FDP und fraktionslose Abgeordnete gemeinsam mit der AfD für einen Antrag votierten. Der Beschluss sieht vor, dass Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Merkel hatte diese Mehrheitsbildung scharf kritisiert.

Die Union habe "falsch" gehandelt, indem sie mit der AfD gestimmt habe . Politische Entscheidungen sollten nicht als "taktische Manöver" erfolgen, sondern "in der Sache redlich, im Ton maßvoll und auf Grundlage geltenden europäischen Rechts", so die ehemalige Kanzlerin.

Wagenknecht nennt Kritik an Abstimmung "Theater"

Wagenknecht hielt Merkel daraufhin eine Mitverantwortung für den Aufstieg der AfD vor. Als Merkel 2015 die Grenzen für Hunderttausende Flüchtlinge geöffnet habe, sei die AfD eine Partei mit nur drei Prozent Zustimmung gewesen. Erst die durch Merkels Migrationspolitik ausgelösten Probleme hätten der Partei 2017 den Einzug in den Bundestag ermöglicht.

Das BSW hatte den Antrag zur Zurückweisung von Asylbewerbern am Mittwoch nicht unterstützt. Allerdings kündigte Wagenknecht an, dass ihre Gruppe am Freitag für den CDU/CSU-Entwurf eines Zustrom-Begrenzungsgesetzes stimmen werde. Dieses Gesetz sei ein "richtiger Schritt, um die Migration zu begrenzen".