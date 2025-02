Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Drohnen-Sichtungen über Einrichtungen der militärischen Infrastruktur in Deutschland. So auch im Januar 2025. Da wurden die unbemannten Flugobjekte über einer Kaserne im bayerischen Neuburg an der Donau gesichtet. An dem Bundeswehr-Standort ist das Taktische Luftwaffengeschwader 74 untergebracht, einer von vier Kampfverbänden der deutschen Luftwaffe, der mit Eurofightern ausgestattet ist.