In Schleswig-Holstein geht ein Wahlkampfbus in Flammen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Wahlkampfbus der SPD ist in Schleswig-Holstein in Brand geraten. "Wir gehen von Brandstiftung aus und ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Verletzt worden sei bei dem Vorfall in Büchen niemand. Bisher gebe es noch keine Hinweise auf die Täter. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.