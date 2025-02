Unterschiedliche Politiker äußern sich nach der Messerattacke in Berlin. Sie scheinen sich über eines einig zu sein.

Verschiedene Politiker zeigen sich nach dem Messerangriff in Berlin vom Freitagabend schockiert – und fordern eine härtere Migrationspolitik. So erklärte etwa Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) : "Ich erwarte von der nächsten Bundesregierung , dass sie dafür sorgt, dass solche Täter ihren Schutzstatus verlieren und schnell unser Land verlassen müssen."

Wegner verurteilte die Attacke als feige und sagte, dass er von dem Funktionieren der Justiz überzeugt sei. Er fügte hinzu: "Wer in Deutschland Schutz haben will, greift keine Menschen mit dem Messer an."