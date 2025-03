In der ersten Umfrage des Forsa-Instituts für RTL/n-tv seit der Wahl am 23. Februar kommt die Linke jetzt sogar auf 12 Prozent Zustimmung – und überholt damit die Grünen. Die Habeck-Partei kommt in der aktuellen Erhebung auf 11 Prozent. Besser als bei der Wahl schneidet in der Umfrage auch die AfD ab: Sie kommt auf 22 Prozent Zustimmung, während sie bei der Wahl 20,8 Prozent der Stimmen erhielt.