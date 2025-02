Waffensystem Taurus der Bundeswehr (Symbolbild): Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat berechnet, wie Deutschland am besten die steigenden Militärausgaben finanzieren sollte. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago-images-bilder)

Das Institut für Weltwirtschaft plädiert für eine Erhöhung der Schulden zur Verteidigungsfinanzierung in Europa. Historische Fehler müssten jetzt vermieden werden.

Zur Finanzierung höherer Verteidigungsausgaben rät das Institut für Weltwirtschaft (IfW) zu einer höheren Schuldenaufnahme in Deutschland und Europa. Die Sicherheit Europas sollte nicht wegen fiskalischer Regeln wie der Schuldenbremse aufs Spiel gesetzt werden, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Papier der Kieler Forschenden. Sonst könne sich der schwerwiegende Fehler der britischen Sparpolitik der 1930er-Jahre wiederholen.