20 Verfahren eingeleitet

In drei von 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren, die von der Register führenden Stelle bisher eingeleitet wurden, ist den Angaben zufolge ein Bußgeld verhängt worden. In den meisten dieser Verfahren ging es demnach um den Verdacht, dass ein Interessenvertreter seiner Pflicht zur Eintragung ins Lobbyregister nicht nachgekommen war. Einige Verfahren wurden inzwischen eingestellt.

Zudem hat die registrierende Stelle ein Prüfverfahren durchgeführt, in dem laut Bericht "wegen der wahrheitswidrigen Behauptung eines tatsächlich nicht bestehenden Näheverhältnisses" zu bestimmten Politikern ein "nicht unerheblicher Verstoß" gegen den im Lobbyregistergesetz festgelegten Verhaltenskodex festgestellt wurde. Der Auto-Lobbyverein Mobil in Deutschland, dessen Eintrag im Register deshalb einen roten Warnhinweis trägt, setzt sich dagegen juristisch zur Wehr.

Von BASF bis IKEA

Mit einer Gesetzesänderung, die im Vorjahr in Kraft trat, wurden die Pflichten zur Angabe von Lobbytätigkeit erweitert. Beispielsweise werden seither auch Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Abgeordneten sowie zu Referatsleitern in Bundesministerien erfasst.

Lobby bezeichnet ursprünglich die Halle des britischen Parlaments, wegen der Gespräche mit Interessenvertretern in diesem Raum etabliert sich für das Vorgehen bald der Begriff Lobbyismus. Skandale tauchen regelmäßig auf. Der Flick-Skandal erschütterte nach 1981 die Bundesrepublik. Konzernchef Friedrich Karl Flick versuchte über Parteispenden Steuernachlass für Aktiendeals und Erbschaften zu erhalten. Die Aserbaidschan-Affäre traf nach Bekanntwerden 2017 mehrere Unions-Abgeordnete. Sie sollen im Europarlament gegen Geld kritische Berichte über die Menschenrechtslage in dem ölreichen Land abgelehnt haben. Die Kaili-Affäre traf 2022 ebenfalls das Europaparlament. Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili soll gegen Geld kritische Berichte gegen WM-Ausrichter Katar unterbunden haben.

Im Lobbyregister geht es um legale Kontakte von Interessenvertretern zu Abgeordneten. Ziel des Gesetzes, das in seiner ersten Fassung Anfang 2022 in Kraft trat, ist es, Transparenz über die Kontakte herzustellen. Bevor die Registrierung gesetzlich vorgeschrieben wurde, gab es in Deutschland lediglich eine Liste von Verbänden, in die man sich beim Bundestag freiwillig eintragen lassen konnte.