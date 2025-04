Führende Politiker von CDU und SPD sprechen sich gegen die Wahl der AfD in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) aus. Sie begründen dies damit, dass die Vertreter der Partei ein Risiko für die Sicherheit des Landes und der Demokratie darstellen.

"Die AfD ist eine Sicherheitsgefahr auch für die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit unseren Partnern", sagte Roderich Kiesewetter (CDU), stellvertretender PKGr-Vorsitzender, dem "Tagespiegel". Würde ein AfD-Abgeordneter in dieses Gremium gewählt werden, "wäre der außen- und sicherheitspolitische Schaden immens".

Der CDU-Politiker sagte weiter: "Die AfD wirkt als verlängerter Arm des Kremls, sie ist anti-demokratisch und in Teilen rechtsextremistisch. Deshalb ist es wichtig, dass AfD-Abgeordnete nicht in das PKGr gewählt werden. Es droht ansonsten ein Informationsabfluss, Spionage oder auch Einflussnahme ausländischer Staaten."

Auch der SPD-Außenexperte Ralf Stegner warnt vor dem Zugang von AfD-Vertretern zu cem Gremium. "Es ist völlig ausgeschlossen, dass AfD-Vertreter Mitglieder im Parlamentarischen Kontrollgremium werden", sagte Stegner dem "Tagesspiegel". Der Sozialdemokrat ist ebenfalls Mitglied im PKGr, er rief die demokratischen Parteien in der Sache zur Zusammenarbeit auf. "Die SPD wird hier bei jeder Kandidatur der AfD mit Nein stimmen, und ich setze darauf, dass CDU/CSU und Grüne die AfD ebenso fernhalten werden."

Da die AfD selbst die Demokratie bekämpfe und national wie international mit Feinden der Demokratie zusammenarbeite, sagte Stegner, "darf sie keinen Zugang zum PKGr bekommen. Das PKGr will die Demokratie vor ihren Feinden schützen. Es wäre ein Widerspruch an sich, säßen Feinde der Demokratie in diesem Gremium."