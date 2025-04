Der Bundesnachrichtendienst (BND) weigert sich, Auskunft darüber zu geben, ob er sensible Corona-Informationen an Journalisten weitergegeben hat. Das Bundesverwaltungsgericht billigt dieses Verhalten. Das berichtet der "Tagesspiegel".

Konkret geht es um die Frage, ob der BND in sogenannten Hintergrundrunden Medienvertreter über die Laborthese zu Sars-CoV-2 unterrichtet hat. Diese These beschreibt die Möglichkeit, dass das Virus aus einem chinesischen Labor, dem Wuhan Institute of Virology, stammt und durch einen Unfall verbreitet wurde. Im März gab es entsprechende Presseberichte, dass dem BND Informationen zu dieser These bereits seit Beginn der Pandemie vorlagen und diese als "geheim" eingestuft waren.