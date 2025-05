Die Deutsche Bahn hat den Abgang von Finanzchef Levin Holle bestätigt. Er werde mit sofortiger Wirkung ins Kanzleramt wechseln, teilte der Staatskonzern am Dienstagabend in Berlin mit. Holle wird im Kanzleramt Abteilungsleiter für Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik. Er wird damit auch für die G7- und G20-Treffen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zuständig sein. Vor der Bahn war Holle im Bundesfinanzministerium tätig, unter anderem in der Finanzmarktregulierung.