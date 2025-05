Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt will die Werbekampagne des Landes mit dem Slogan "#moderndenken" durch das Motto "#deutschdenken" ersetzen. "Dadurch soll ein grundsätzlich bejahender, unbelasteter, respektvoller und wertschätzender Umgang mit der deutschen Geschichte etabliert werden", heißt es in einem Antrag, der im Landtag behandelt werden soll.

Die AfD versucht in Sachsen-Anhalt immer wieder, Kulturpolitik mit der deutschen Geschichte zu verbinden. In den vergangenen Monaten hatte die Fraktion unter anderem eine "Straße des Deutschen Reiches" gefordert und die architektonische Strömung Bauhaus als "Irrweg der Moderne" bezeichnet.

Sachsen-Anhalt will Kampagne nicht ändern

Die Landesregierung plant aktuell keine Veränderung der Landeskampagne "#moderndenken", wie eine Sprecherin des Ministeriums für Kultur auf Anfrage sagte. Die Idee hinter dem Slogan beruht auf der Würdigung großer Ideen, die in den vergangenen Jahrhunderten in Sachsen-Anhalt entwickelt wurden. Mit der Kampagne werden auch Unesco-Welterbestätten beworben, so auch die bedeutenden Bauhausbauten in Dessau.