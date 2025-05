Aktualisiert am 16.05.2025 - 19:24 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Katrin Lange (SPD) bei ihrer Rücktrittsrede: "Der Nachrichtendienst soll eben nicht tun und lassen können, was er will." (Quelle: Michael Bahlo/dpa/dpa-bilder)

Brandenburgs Innenministerin Lange von der SPD hat ihr Amt aufgegeben. In ihrer Rede fordert sie einen anderen Umgang mit der AfD – und entschuldigt sich.

Lange gab am Abend ihren Rücktritt bekannt . Zwischen ihr und dem Verfassungsschutzchef hatte sich Streit über den Umgang mit der AfD und der Hochstufung der Landespartei in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch entzündet.

Lange entschuldigt sich bei ihrer Fraktion

Sie sei immer der Meinung gewesen, dass der Verfassungsschutz in der Demokratie kontrolliert werden müsse. "Der Nachrichtendienst soll eben nicht tun und lassen können, was er will." Dieser Meinung sei sie noch heute.