Der Heizkosten-Check ist eine Aktion der Linken, um überhöhte Heizrechnungen zu ermitteln. Mieter können ihre Rechnungen auf die Webseite der Partei hochladen, Mitarbeiter der Linken überprüfen sie dann kostenlos. Der Linken zufolge sind pro fehlerhafter Abrechnung zehn bis 15 Mietparteien betroffen, denn wenn es bei einer Partei nicht stimmt, stimmt es meist im ganzen Haus nicht. Demnach könnten nun Tausende Mieter Geld zurückfordern. Nach Angaben der Partei haben sie in der Regel Anspruch auf dreistellige Summen von ihren Vermietern.

München: Vermieter zahlen eine Million Euro zurück

Die Stadt München verzeichnet mit die höchsten Mietkosten in ganz Deutschland. Dort läuft der Kostencheck der Linken am längsten. Alioun Diagne, Parteimitglied im Kreisverband München, sagte t-online, aufgrund des Checks hätten Münchner Vermieter über eine Million Euro Heizkosten an ihre Mieter zurückgezahlt.