In Deutschland haben im Jahr 2024 deutlich weniger Rentner unterhalb der Armutsgrenze gelebt als noch zwei Jahre zuvor. Das geht aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zufolge auf eine eigens in Auftrag gegebene Sonderauswertung zurückgehen und der "Bild"-Zeitung vorliegen.

Laut Bericht lag das monatliche Einkommen von rund 1,35 Millionen Rentnern – etwa 7,4 Prozent der Rentenhaushalte – unter 1.100 Euro. Im Jahr 2022 hatte diese Zahl noch bei 1,79 Millionen oder rund zehn Prozent gelegen. Auch in den nächsthöheren Einkommensgruppen zeigen sich Rückgänge: So bezogen 2024 etwa 2,6 Millionen Rentner weniger als 1.300 Euro im Monat (2022: 3,35 Mio.) und rund 4,4 Millionen weniger als 1.500 Euro (2022: 5,28 Mio.). Der zuletzt genannte Betrag liegt nahe an der von EU und OECD definierten Armutsgrenze, die in Deutschland derzeit bei 1.378 Euro netto im Monat liegt.