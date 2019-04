Kevin Kühnert über Tanzregelung

"Wer am Karfreitag in die Disco will, sollte das tun können"

17.04.2019, 19:34 Uhr | AFP

Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert fordert eine Abschaffung des Tanzverbots an Karfreitag. Er findet: Wer feiern will, solle das auch tun dürfen – trotzdem werde er keine Party in einer Kirche anmelden.

Juso-Chef Kevin Kühnert hat die Abschaffung des Tanzverbots an Karfreitag gefordert. Er würde keine Party in einer Kirche anmelden, sagte Kühnert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut Vorabmitteilung. Doch "wer an dem Tag in die Disko gehen will, sollte das auch tun können".

Fenster und Türen zu beim Schauen verbotener Filme in Stuttgart

Die Entscheidung, am Karfreitag zu feiern, müsse jedem selbst überlassen werden, sagte Kühnert. Jeder könne sich in seinem Verein seine eigenen Regeln geben. "Aber die gelten dann nicht automatisch für alle." Er selbst werde an Karfreitag wahrscheinlich nicht tanzen – allerdings nicht aus religiösen Gründen, sondern weil er nur noch selten dazu komme.





Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart eine Veranstaltung an Karfreitag unter Auflagen erlaubt. Ein Veranstalter hatte in einem Eilantrag gegen die Landeshauptstadt geklagt, um vom grundsätzlichen Veranstaltungsverbot befreit zu werden. Stuttgart wurde verpflichtet, die Vorführung der Filme "Das Wort zum Karfreitag (mit humanistischem Tanzsegen)" und "Das Leben des Brian" bei geschlossenen Fenstern und Türen zu erlauben.