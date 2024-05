Die AfD ist in einer Forsa-Umfrage um einen Prozentpunkt gefallen und hat mit 15 Prozent ihren schlechtesten Wert bei dem Institut seit April 2023 erreicht. Seit Dezember verlor die AfD etwa ein Drittel ihrer Anhänger, entweder an andere Parteien oder an das Lager der Nichtwähler, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer hervorgeht.