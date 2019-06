Hunderte Teilnehmer

Anti-Israel-Parolen bei Al-Kuds-Marsch in Berlin

01.06.2019, 16:50 Uhr | dpa

Zum Ende des Ramadan ruft der Iran stets zur Eroberung Jerusalems auf – arabisch Al-Kuds genannt. In Berlin traf der israel-feindliche Protestzug auf ein breites Bündnis von Gegendemonstranten.

Hunderte Menschen und bekannte Politiker sind am Samstag dem Aufruf zu Gegendemonstrationen anlässlich des anti-israelischen Al-Kuds-Marsches in Berlin gefolgt. "Wenn Antisemiten ihr hassendes Haupt erheben, ist Widerstand angesagt. Deshalb sind wir hier", sagte die Linke-Bundestagsabgeordnete Petra Pau auf der Gegenkundgebung in Berlin-Charlottenburg vor dem Start des Marsches. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, der Grünen-Politiker Volker Beck und Israels Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, waren vor Ort.

Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) nahm teil – wie angekündigt mit Kippa als Zeichen der Solidarität. "Wir stehen fest an der Seite der Juden, die hier leben und an der Seite Israels", sagte Geisel vor Demonstranten mit Israel-Fahnen. Auch in Berlin habe es in den vergangenen Monaten antisemitische Angriffe und Hetze gegeben. "Dieser Geist hat in Berlin nichts zu suchen."

Breites Bündnis

Geisel forderte auch, dass Deutschland seine Haltung zur Einstufung der libanesischen Hisbollah überdenken solle. Mit einer Einstufung als Terrororganisation würde Deutschland ein eindeutiges Zeichen setzen, dass Antisemitismus und Hass nicht geduldet werde, erklärte er. Bislang ist lediglich der militärische Arm der radikal-islamischen Organisation verboten.

Zu den Gegendemos hatte ein breites Bündnis aus Parteien, Gruppen und Initiativen aufgerufen. Angemeldet waren nach Angaben der Polizei zwei Demos mit jeweils 400 Teilnehmern. Zum Al-Kuds-Marsch starteten am Samstagnachmittag mehr als tausend Teilnehmer.





Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.