Umfrage: Habeck liegt in Kanzlerfrage deutlich vor Kramp-Karrenbauer

04.06.2019, 18:35 Uhr | AFP

Rückschlag für Annegret Kramp-Karrenbauer: In einer aktuellen Umfrage liegt die CDU-Chefin hinter Robert Habeck von den Grünen. Mit großem Abstand.

Grünen-Chef Robert Habeck liegt in der Kanzlerpräferenz der Deutschen klar vor der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer: 43 Prozent der Befragten entschieden sich in einer Umfrage des Instituts Civey für die "Welt" in der Kanzlerfrage für Habeck, nur 21 Prozent würden für Kramp-Karrenbauer votieren.

34 Prozent der Deutschen präferieren keinen von beiden, zwei Prozent enthalten sich bei dieser Frage der Antwort, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten "Welt Trend". Der Zuspruch für Kramp-Karrenbauer ist auch unter Unionsanhängern geringer als der Zuspruch für Habeck unter Grünenanhängern. Kramp-Karrenbauer würde bei einer direkten Kanzlerwahl nur 55 Prozent im eigenen Lager erreichen. Habeck könnte hingegen auf 90 Prozent Zustimmung unter Grünenanhängern bauen.

Für die Erhebung hat das Meinungsforschungsinstitut Civey nach eigenen Angaben am Montag und Dienstag 5.071 Menschen befragt. Die Fehlerquote liege bei 2,5 Prozentpunkten, hieß es.