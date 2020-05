Kramp-Karrenbauer kritisiert Scholz und Maas

"Das muss die SPD intern klären"

Die SPD hatte Annegret Kramp-Karrenbauer mangelnde Absprachen bei der Verhandlung über den Kauf von Kampfjets vorgeworfen. Doch die Verteidigungsministerin sieht ihrerseits die Schuld bei Olaf Scholz und Heiko Maas.

Es ist ein Auftrag von üppigem Ausmaß: 45 sogenannte F-18-Kampfjets der Firma Boeing könnten in der Bundeswehr die altersschwachen Tornado-Flieger ersetzen. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte der amerikanischen Regierung großes Interesse an einem solchen Auftrag signalisiert.

Nachdem dies bekannt wurde, kritisierte die SPD vor kurzem die Ministerin: Der Bundestag sei in den Prozess nicht ausreichend involviert gewesen, sagte der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu der "Bild"-Zeitung. Die Sozialdemokraten fühlten sich übergangen. Diesbezüglich gebe es "erkennbar Redebedarf in der Koalition", so Felgentreu.

"Über Wochen intensiv mit Scholz und Maas das Thema besprochen"

Im Interview mit t-online.de verteidigte sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie habe der amerikanischen Regierung nichts verbindliches zugesagt, dennoch seien Gespräche unter Partnern völlig normal. Sie erklärte: "Dass vor einem solchen Kauf bei uns ein langer Prozess mit einer Abstimmung des Bundestages am Ende steht, weiß übrigens auch die US-Regierung genau."

Dass sie sich nicht ausreichend mit dem Koalitionspartner abgestimmt habe, wies Kramp-Karrenbauer zurück: "Ich habe über Wochen intensiv mit SPD-Vizekanzler Olaf Scholz und SPD-Außenminister Heiko Maas das Thema besprochen. Die beiden haben darum gebeten, dass sie selbst die SPD-Fraktion in die Debatte einbeziehen. Warum das nicht geschehen ist, muss die SPD intern klären."

Das vollständige Interview mit weiteren Aussagen der Verteidigungsministerin und CDU-Chefin – auch zur Corona-Krise in Deutschland – können Sie morgen ab 6 Uhr auf t-online.de lesen.