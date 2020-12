Polizei ermittelt

Nazi-Symbol in Bundestagsgebäude entdeckt

06.12.2020, 19:32 Uhr | dpa

Das Jakob-Kaiser-Haus im Berliner Regierungsviertel: Hier wurde ein Hakenkreuz in einen Fahrstuhl geritzt. (Quelle: photothek/imago images)

Im Jakob-Kaiser-Haus gehen Bundestagsabgeordnete und ihre Mitarbeiter ein und aus. Einer von ihnen hat nun bei einem Besuch am Wochenende ein Hakenkreuz bemerkt.

Die für den Bundestag zuständige Polizei ermittelt wegen eines verfassungswidrigen Symbols, das in einem Fahrstuhl in einem Bundestagsgebäude angebracht wurde. Das bestätigte eine Bundestagssprecherin am Sonntagabend.



Zuvor hatte ein Mitarbeiter des Grünen-Abgeordneten Dieter Janecek auf Twitter ein Bild gepostet, das ein geritztes Hakenkreuz zeigt.



Der Vorfall ereignete sich im Jakob-Kaiser-Haus, nicht im Reichstagsgebäude. "Die Stelle im Fahrstuhl in einem Bundestagsbürogebäude ist provisorisch überklebt worden", teilte die Sprecherin des Bundestages mit.