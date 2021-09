LIVENach Überschwemmungen

Merkel nach Flutkatastrophe: "Wir werden Sie nicht vergessen"

03.09.2021, 11:06 Uhr | t-online, dpa

Rund eineinhalb Monate nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz informiert sich die Kanzlerin über die Aufräumarbeiten vor Ort. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.



Zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Freitag erneut das Ahrtal. Anderthalb Monate nach der Flutkatastrophe informiert sie sich dort über den Fortschritt der Aufräumarbeiten.

Merkel und Dreyer waren bereits am 18. Juli, wenige Tage nach der Katastrophe, gemeinsam im Ahrtal. Extreme Starkregenfälle hatten verheerende Überschwemmungen an Flüssen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgelöst. Viele Gemeinden, insbesondere im Ahrtal, wurden verwüstet. Insgesamt starben etwa 180 Menschen.