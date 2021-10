Mehrheit gegen Koalitionspoker

Umfrage: 70 Prozent wollen Steinmeier im Amt behalten

04.10.2021, 00:46 Uhr | dpa

Im Februar endet die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bei einer Umfrage zeigen sich die Deutschen zufrieden mit dem Staatsoberhaupt.

Eine große Mehrheit der Bürger wünscht sich laut einer Forsa-Umfrage eine zweite Amtszeit für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dies sagten in der Erhebung für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag) 70 Prozent der 1.007 Befragten. Mit seiner Arbeit zufrieden sind drei Viertel der Bevölkerung – die über 60-Jährigen noch mehr als die Jüngeren, Westdeutsche etwas mehr als Ostdeutsche. Und sogar 85 Prozent sind dagegen, dass seine Wiederwahl Gegenstand des Pokerns in den anstehenden Koalitionsverhandlungen wird.

Steinmeiers erste Amtszeit endet im Februar 2022. Auch Altkanzler Gerhard Schröder hatte sich am Wochenende in seinem Podcast "Die Agenda" grundsätzlich dagegen gewandt, in Koalitionsgesprächen auch die Wahl des Bundespräsidenten zur Verhandlungsmasse zu machen.