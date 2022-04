Urlaub nach Flut

Amt niedergelegt: Ist Anne Spiegels Rücktritt richtig?

11.04.2022, 15:06 Uhr | Mth, t-online

Anne Spiegel steht am Pranger. Dass die damalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz vier Wochen Urlaub in Frankreich machte, obwohl kurz zuvor das Ahrtal in einer Flutkatastrophe versank, sorgt für viel Kritik. Ist ihr Rücktritt richtig?

Schon vor Wochen wurde Anne Spiegel für ihr angeblich mangelndes Management der Naturkatastrophe im Ahrtal stark kritisiert. Nun wird sie für einen weiteren Aspekt angeprangert. Kurz nach der Flut, in deren Folge über 180 Menschen starben, reiste die 41-Jährige mit ihrer Familie in den Frankreichurlaub.

Ihre Meinung auf t-online: Schreiben Sie an Lesermeinung@stroeer.de

Sichtlich ergriffen entschuldigte sich Spiegel, die damals rheinland-pfälzischen Umweltministerin war, am Sonntag in aller Öffentlichkeit. Sie begründete den Urlaub mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes und mit der Familiensituation.

CDU-Chef Friedrich Merz sprach sich für den Rücktritt der Bundesfamilienministerin aus. Auch die Grünenspitze habe ihr diesen Schritt nahegelegt, heißt es in einem "Bild"-Bericht. Tatsächlich traf sie nun genau diese Entscheidung.

Wie stehen Sie zu Anne Spiegel? Ist es richtig, dass sie ihr Amt niedergelegt hat oder hätte sie es weiter ausführen sollen? Nehmen Sie ihre Entschuldigung an und können Sie ihre Begründung für die Frankreichreise nachvollziehen?

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit

Schreiben Sie uns eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie den Betreff "Spiegel". Berichten Sie uns Ihre Meinung in ein paar Sätzen. Eine Auswahl der Beiträge veröffentlichen wir mit Nennung des Namens in einem separaten Artikel.