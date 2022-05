Kreml-Verbindung in Schwesig-Stiftung? Manager dementiert

Am Wochenende sorgte ein Bericht f├╝r Wirbel: Ein ehemaliger Gazprom-Manager habe die F├Ąden in Schwesigs Klimastiftung gezogen. Nun folgt das Dementi.

Eine sogenannte "Klimastiftung" gr├╝nden, um mit Gazprom-Millionen die Gaspipeline Nord Stream 2 fertigzustellen: Mit diesem Man├Âver brachte Manuela Schwesig die SPD , ihre Landesregierung und ihr Bundesland Mecklenburg-Vorpommern international in die Schlagzeilen.

Das Projekt gilt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als gescheitert ÔÇô die Bundesregierung will weg vom russischen Gas. Doch der Druck auf Schwesig, die sich immer wieder f├╝r das Projekt einsetzte, nimmt nicht ab.

Gazprom-Manager dementiert Verbindung zur Klimastiftung

Am Wochenende berichtete die "Bild", der Manager der Stiftung, der sogenannte CEO, solle niemand anderes als der d├Ąnische Gazprom-Manager Kurt Bligaard Pedersen sein. Laut "Bild" soll er den Posten des Gesch├Ąftsf├╝hrers auch heute noch innegehabt haben. Offiziell best├Ątigt habe die Stiftung dies nicht, aus der F├╝hrungsspitze sei der Name laut dem Bericht jedoch mehrfach genannt worden, so der Bericht vom Wochenende.