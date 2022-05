Eine sogenannte "Klimastiftung" gründen, um mit Gazprom-Millionen die Gaspipeline Nord Stream 2 fertigzustellen: Mit diesem Manöver brachte Manuela Schwesig die SPD , ihre Landesregierung und ihr Bundesland Mecklenburg-Vorpommern international in die Schlagzeilen.

Das Projekt gilt seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als gescheitert – die Bundesregierung will weg vom russischen Gas. Doch der Druck auf Schwesig, die sich immer wieder für das Projekt einsetzte, nimmt nicht ab.

Kreml-Manager an der Spitze der Schwesig-Stiftung

Nun will die "Bild" herausgefunden haben, wer in Schwesigs zweifelhafter Stiftung die Fäden in der Hand hielt: Demnach soll der Manager der Stiftung, der sogenannte CEO, niemand anderes als der dänische Gazprom-Manager Kurt Bligaard Pedersen sein. Laut "Bild" soll er den Posten des Geschäftsführers auch heute noch innehaben.