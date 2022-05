Ampelpolitiker verteidigen Lambrecht: Vorwürfe sind "billig"

Die Opposition habe nichts anderes zu tun, "als ├╝ber ihre Fingern├Ągel oder St├Âckelschuhe zu reden", statt dar├╝ber, was die Union Lambrecht in dem Amt hinterlassen habe, sagte Stegner. Das Ergebnis davon seien Flugzeuge, die nicht flugtauglich seien, und Schiffe, die nicht in See stechen k├Ânnten. Das m├╝sse Lambrecht nun in Ordnung bringen.

Die Parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, hat Lambrecht in Schutz genommen. Lambrecht habe alles rechtens angemeldet und abgewickelt, sagte Mast am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Die Verteidigungsministerin mache ihren Job "sehr engagiert, ernsthaft und durchsetzungsstark". Es gebe gr├Â├čere Themen, ├╝ber die man sich aufregen k├Ânne.

Der Vorsitzende des Ausw├Ąrtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, sieht dagegen noch Kl├Ąrungsbedarf. "Es gibt jetzt noch ein paar offene Fragen, und die werden gekl├Ąrt werden m├╝ssen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im RTL/ntv-"Fr├╝hstart". Dazu w├╝rden sicherlich auch das Ministerium und die Ministerin selbst ihren Beitrag leisten. R├╝cktrittsforderungen wies Roth zur├╝ck. "Wenn sich jemand regelkonform verh├Ąlt, dann ist das kein Grund f├╝r einen R├╝cktritt."

Lambrecht-Reise sorgt f├╝r Irritationen

Lambrecht war am Mittwoch vor Ostern in Begleitung ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber von Berlin nach Schleswig-Holstein gereist. Dort besuchte sie das Bataillon Elektronische Kampff├╝hrung 911. Im Anschluss daran machte sie mit ihrem Sohn Urlaub auf Sylt.