Bei der Bundestagswahl noch gedemütigt, nach den jüngsten Wahlsiegen wieder obenauf: Die CDU hat sich schneller berappelt als gedacht. Und Friedrich Merz schielt bereits aufs Kanzleramt.

In diesen Tagen tut Friedrich Merz das, was ihm erfahrungsgemäß eher schwerfällt: Er versucht, sich zu beherrschen. Der klare Sieg seines Parteifreundes Hendrik Wüst bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist für den CDU-Chef genau das Ergebnis, das er selbst gebraucht hat. Die Partei ist endlich wieder auf Kurs. Und er, Merz, ist der richtige Mann zur richtigen Zeit.

Mit ihm kommt der Höhenflug, so sieht man das in seinem Lager. Doch Merz möchte sein Triumphgefühl eher still genießen und es nach außen bloß nicht übertreiben. Politischer Erfolg ist eine flüchtige Angelegenheit, das weiß man in der CDU seit dem vergangenen Jahr mehr denn je. Schöne Grüße von Armin Laschet übrigens. Und Merz fühlte sich ja auch schon mal fast als Kanzler. Damals, vor mehr als 20 Jahren.

Also besser stillhalten. Deshalb gab Merz am Montag zwar eine Pressekonferenz und setzte ein paar Posts in den sozialen Medien ab. Doch ansonsten übt sich der sonst so pressefreudige Parteichef in Zurückhaltung.

Es sollen schließlich noch viele weitere Schritte folgen. Und die sollen mehr Erfolg bringen als bei Laschet und ihm in der Vergangenheit.