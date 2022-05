Heil betonte: "F├╝r mich als Sozialminister ist wichtig, dass wir dieses Klimageld sozial gestaffelt ausgestalten ÔÇô nach dem Prinzip: Diejenigen, die es am n├Âtigsten brauchen, bekommen am meisten. Diejenigen, die es nicht so n├Âtig brauchen, bekommen etwas. Und diejenigen, die viel verdienen, bekommen nichts." F├╝r Gutverdiener seien hohe Preise "auch eine ├Ąrgerliche Sache, aber sie k├Ânnen damit umgehen".