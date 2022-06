Paus: "Eingriff in die individuelle Freiheit"

Bundesfamilienministerin Lisa Paus sprach sich gegen die Idee aus. "Ein sozialer Pflichtdienst w├╝rde einen Eingriff in die individuelle Freiheit eines jeden Jugendlichen bedeuten", sagte die Gr├╝nen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie verwies auf die gro├če Beliebtheit der Freiwilligendienste. "Aus freiwilligem Engagement w├╝rde Verpflichtung. Wir sollten unsere jungen Menschen, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten und sich trotzdem solidarisch mit den ├älteren gezeigt haben, weiterhin die Freiheit zur eigenen Entscheidung lassen."

Steinmeier argumentierte, mit einer Pflichtzeit k├Ânnten die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt gest├Ąrkt werden: "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verst├Ąndnis f├╝r andere Lebensentw├╝rfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein." Und weiter: "Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft B├╝rgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und st├Ąrkt den Gemeinsinn."