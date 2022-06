Aktualisiert am 22.06.2022 - 04:39 Uhr

Finanzminister Christian Lindner (FDP) schw├Ârt die B├╝rger in Deutschland angesichts steigender Preise infolge des Ukraine-Kriegs auf eine lange Phase mit Entbehrungen ein. "Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben k├Ânnten", sagte Lindner am Dienstagabend im ZDF-"heute journal".