Die FDP erh├Âht den Druck auf die Koalitionspartner SPD und Gr├╝ne, angesichts der rasant steigenden Energiepreise die drei letzten Atomkraftwerke weiter laufen zu lassen. "Es ist dringend an der Zeit, den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke f├╝r mindestens f├╝nf Jahre zu gew├Ąhrleisten", sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Zudem sollten wir schnellstm├Âglich die heimischen Ressourcen an ├ľl und Gas nutzen, statt dies teuer im Ausland einzukaufen."