Belgien: Deutsche Gas-Probleme hätten "enormen" Einfluss auf EU

Belgiens MinisterprĂ€sident Alexander de Croo hat vor EU-weiten Auswirkungen gewarnt, sollte Deutschland Schwierigkeiten mit der Gasversorgung bekommen. "Wenn Deutschland in Probleme gerĂ€t, dann hat das auch einen enormen Einfluss auf alle anderen europĂ€ischen LĂ€nder, auch auf unser Land", sagte er am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in BrĂŒssel. Mit Blick darauf, dass Russland sich eigentlich auch im Wirtschaftskrieg mit Europa befinde, mĂŒsse man zusammenstehen.