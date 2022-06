Mammutprojekt Bahnreform Herr Wissing sucht den Bremsklotz Von Tim Kummert Aktualisiert am 27.06.2022 - 17:09 Uhr Lesedauer: 6 Min. Verkehrsminister Wissing: Scheitert die Verkehrswende? (Quelle: IMAGO / Political-Moments)

Überlastetes Schienennetz, unpĂŒnktliche ZĂŒge: Volker Wissing hat die Modernisierung der Bahn nun zur "Chefsache" erklĂ€rt. Die Geschichte eines fast unmöglichen Plans.

Scharfe Ansagen werden in der Politik oft in harmlos klingende SĂ€tze verpackt. Eine solche Ansage findet sich auf Seite 20 des "Einzelplans 12" fĂŒr die Haushaltsausschusssitzung am 19. Mai ĂŒber das Verkehrsministerium. Es geht dabei um die Ausgaben des Bundes. Die drei Ampelparteien schreiben in dem Papier, die Bundesregierung sei aufgefordert, "erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu investieren".

Es klingt nĂŒchtern. Doch der Satz ist mehr als eine Randnotiz: Aus dem Ausschuss, wo die Milliarden verteilt werden, appellieren die Parlamentarier von FDP, GrĂŒnen und SPD an den Verkehrsminister ihrer eigenen Bundesregierung: Halte dich an den Koalitionsvertrag, investiere mehr in die Bahn als ins Auto. Bei der Verkehrswende wollen die Regierungskoalitionen ganz sicher sein, dass es in die richtige Richtung geht.

Denn mittlerweile wird klar, wie groß das Desaster ist. Die Deutsche Bahn wirkt in diesen Wochen wie eine Dampfmaschine am Rande des Kollapses: schwerfĂ€llig, ĂŒberlastet, aus der Zeit gefallen. Das Schienennetz ist marode, viele Baustellen bremsen den Betrieb aus. Die Bahn ist so unpĂŒnktlich wie lange nicht, nach Angaben des Verkehrsministeriums waren zuletzt weniger als zwei Drittel aller Fernverkehrs- und GĂŒterzĂŒge im Zeitplan. Über 200 GĂŒterzĂŒge stehen aktuell still – weil keine KapazitĂ€ten auf der Schiene frei sind. Und durch das frisch eingefĂŒhrte 9-Euro-Ticket wird der Nahverkehr nicht nur zusĂ€tzlich belastet. Sondern die Probleme der Bahn bekommen viele BĂŒrger nun tĂ€glich zu spĂŒren. Ausgerechnet jetzt, in der Urlaubszeit.