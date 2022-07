Ministerin: Warmwasser abdrehen ist "rechtswidrig"

Eine Wohnungsgenossenschaft darf ihren Mietern nach Ansicht von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) nicht das warme Wasser abdrehen, um Energie zu sparen. "Einfach das Warmwasser zeitweise abzustellen, ist rechtswidrig", sagte Geywitz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde in Sachsen hatte zuvor entschieden, warmes Wasser nur noch zu den Hauptzeiten morgens, mittags und abends zur Verf├╝gung zu stellen und dies mit den gestiegenen Energiepreisen begr├╝ndet.

"Es geht nicht darum, die Mieter zu ├Ąrgern, sondern sich auf das einzustellen, was wir im n├Ąchsten Jahr vielleicht sonst nicht mehr bezahlen k├Ânnen", hatte Genossenschafts-Vorstand Falk K├╝hn-Meisegeier sich gegen├╝ber der Deutschen Presse-Agentur verteidigt. Es gehe lediglich um einen Beitrag, sich ein wenig einzuschr├Ąnken: "Wir wollen, dass Mieter gut durch diese Krise kommen. Das Leben ist so schon teuer genug."

Mieterbund sieht Grund f├╝r Mietminderung

Das Vorgehen war unter anderem in der s├Ąchsischen Landespolitik auf Kritik gesto├čen. Ein Foto eines Aushangs, mit dem die Genossenschaft ├╝ber den Schritt informierte, sorgte in sozialen Medien f├╝r Aufregung. Der Deutsche Mieterbund wies am Dienstag darauf hin, dass fehlendes warmes Wasser ein Grund f├╝r eine Mietminderung sei.