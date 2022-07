Robert Habeck nimmt bei Terminen mit Journalisten schon mal in Kauf, seine löchrigen Socken zu prÀsentieren. Ein Kommunikationsgenie nennen ihn seine Fans in der eigenen Partei mittlerweile, darunter machen sie es nicht mehr. Um Energiekrise und Preissteigerungen zu erklÀren, lÀsst er sich von seinem Social-Media-Team filmen. Die kleinen Clips wirken wie mit dem Handy gedreht, Kommunikation auf Augenhöhe, das ist die Idee.

Auf einem Boot: Robert Habeck bei einem Messebesuch. (Quelle: imago-images-bilder)

Mit sonorer Stimme stellt Habeck dabei seinen Zweifel zur Schau. Wenn er beispielsweise gerade in der Golfregion unterwegs ist, um mit Politikern, die sich im Zweifel nicht um Menschenrechte scheren, einen Gasdeal abzuschließen. Der Tenor: Es ist moralisch nicht einwandfrei, aber wir mĂŒssen da jetzt leider durch.

Die Strategie dahinter geht so: lieber die eigene Zerrissenheit zeigen, als von einem hohen Berg eine vermeintliche Allwissenheit prĂ€sentieren. Habeck, so glaubt mancher in der Ampel, will den Menschen in einer Weltkrise nicht permanent mit Antworten kommen, sondern lieber eine Frage mehr stellen. Es ist eine Art Politik zum Mitzweifeln. Dahinter steckt natĂŒrlich kĂŒhle Machttaktik. Habeck glaubt, dass er so viele Deutsche ĂŒberzeugen kann. Viele WĂ€hler.

Gegenmodell Lindner

Christian Lindner ist, wenn man so will, das diametrale Gegenmodell. Ihm wĂŒrden abwĂ€gende Selfie-Filmchen im Traum nicht einfallen. Seine Social-Media-KanĂ€le bespielt in der Regel sein Team und wenn er sich doch mal selbst Ă€ußert, sind seine Posts klare Botschaften. "Wir werden unser Land moderner, digitaler und nachhaltiger machen" oder "Die Abschaffung der EEG-Umlage ist schon lange eines unserer liberalen Anliegen gewesen", heißt es da beispielsweise auf Instagram.

Wo Robert Habeck versucht, mit Fragen zu punkten, will Christian Lindner klare Antworten geben. Die FDP ist unter gewaltigem Druck, die drei letzten Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen liefen miserabel fĂŒr die Liberalen. Die Antwort von Lindner darauf ist: Wir stehen fĂŒr unsere Überzeugungen – und zweifeln nicht an ihnen. Krise hin, Krise her.

Klare Botschaften: Finanzminister Christian Lindner (Quelle: imago-images-bilder)