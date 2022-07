Christian Lindner will offenbar bei Langzeitarbeitslosen sparen

Aktualisiert am 07.07.2022 - 07:46 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Bericht: Lindner will bei Langzeitarbeitslosen sparen

Finanzminister Lindner will offenbar Leistungen f├╝r Langzeitarbeitslose k├╝rzen. Protest kommt von der CDU und der Linken.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat offenbar K├╝rzungen bei Hartz IV-Leistungen im Sinn. Das berichtet der "Spiegel". Nach dessen Informationen soll im Haushaltsentwurf 2023 der Posten "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit" bei der Grundsicherung von Arbeitssuchenden kr├Ąftig eingestampft werden. Die Rede ist von 609 Millionen weniger Mittel.

Zusch├╝sse f├╝r Arbeitgeber im sozialen Arbeitsmarkt

Der soziale Arbeitsmarkt besteht aus ├Âffentlich gef├Ârderten Arbeitspl├Ątzen und richtet sich an Langzeitarbeitslose, die bislang keine Stellen bekommen haben. Arbeitgeber bekommen ├╝ber f├╝nf Jahre Zusch├╝sse, in den ersten beiden Jahren wird das Gehalt sogar voll vom Staat bezahlt. Teilnehmer am sozialen Arbeitsmarkt m├╝ssen mindestens sieben Jahre lang Hartz IV bezogen haben und sechs Jahre lang arbeitssuchend sein.