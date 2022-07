Angeblich Notfallgipfel mit Olaf Scholz geplant – falls Gas ausbleibt

Aktualisiert am 18.07.2022 - 11:17 Uhr

Aktualisiert am 18.07.2022 - 11:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Sollten die Gaslieferungen nach der Wartung von Nord Stream 1 nicht wieder hochgefahren werden, will die Bundesregierung offenbar einen Notfallgipfel einberufen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag. Bundeskanzler Olaf Scholz wolle sich demnach bei dem Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Die angekündigten Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 enden am Donnerstag. Danach wird sich zeigen, ob und in welchem Umfang russisches Erdgas weiterhin nach Deutschland gelangt.