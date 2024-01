Pistorius muss unkonventionell denken

Der Minister muss daher auch unkonventionell denken – zumindest für deutsche Gepflogenheiten. In Streitkräften auch Ausländer zu beschäftigen, ist nämlich in anderen Ländern längst Standard: in Belgien , Frankreich , Dänemark , Großbritannien , den USA , um nur einige zu nennen.

EU-Bürgern den Weg in die Bundeswehr zu ebnen, wäre auch ein Beitrag zur Europäisierung der Streitkräfte. Ein alter Traum, der zuletzt immer weiter in die Ferne rückte. Dabei wird oft übersehen: In der Bundeswehr dienen bereits ausländische Staatsbürger. Niederländische Panzergrenadiere sind deutschen Kommandeuren der 1. Panzerdivision unterstellt. Im Gegenzug kommandieren niederländische Kapitäne deutsche Matrosen. Auch in der deutsch-französischen Brigade in Müllheim (Baden-Württemberg) dienen deutsche neben französischen Staatsbürgern in Uniform.