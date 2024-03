Robert Habeck will Deutschland und Europa auf einen Landkrieg vorbereiten. Die Union findet das richtig – übt aber trotzdem Kritik am Minister.

Habeck: "Hausaufgaben in der Wehrhaftigkeit machen"

Habeck hatte am Mittwochabend bei der Konferenz "Europe 2024" gesagt , Europa müsse "seine eigenen Hausaufgaben in der Wehrhaftigkeit machen". Unabhängig davon, ob Donald Trump im Herbst zum nächsten US-Präsidenten gewählt werde, müssten die Rüstungsindustrie hochgefahren und Einsatzszenarien zur Landesverteidigung reaktiviert werden.

Serap Güler (CDU): "Was tut er dafür?"

Serap Güler, Verteidigungspolitikerin der Union, sagte t-online: "Habeck liegt richtig. Wir müssen die Produktion in unserer Rüstungsindustrie hochfahren. Die Frage ist aber: Was tut er dafür?"

Mittlerweile grassiere in dieser Industrie die Angst vor deutschen Produkten, weil es die Sorge gebe, dass, "wenn sich die Deutschen mit einer Schraube an Systemen beteiligen, diese nicht verkauft werden können, weil sich Deutschland gegen Rüstungsexporte stellt".

Zustimmung in der SPD

Schmid verwies auf das 100 Milliarden Euro schwere Bundeswehr-Sondervermögen, dass die Ampel-Regierung in Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine eingerichtet hat. Dazu habe der Kanzler vorgeschlagen, dass die Europäische Investitionsbank in Zukunft Rüstungsproduktion unterstützen soll, so Schmid. "Und deshalb bereitet die EU Hilfen vor, um Produktionskapazitäten in der Verteidigungsindustrie vorzuhalten und im Bedarfsfall schnell wieder hochzufahren."