Wie geht die Finanzierung weiter? Bis 2027 sollen durchgängig 52 Milliarden Euro an das Ministerium, ab 2028 soll dann zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung bereitgestellt werden. Aktuell wären das 80 Milliarden Euro. Es gehe um Beträge, die "nicht mal eben so aus dem Fleisch herauszuschneiden" seien, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dem ZDF am Montag. "Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen, in dieser Koalition oder in der nächsten."