USA können Lieferung ohne Schadensersatz verweigern

Doch der Vertrag hat seinen Tücken, wie jetzt der "Stern" berichtet. Dem Magazin liege das Vertragswerk vor, heißt es in einem Bericht. Eine der Klauseln: "Die U.S.-Regierung behält sich das Recht vor, im Falle von ungewöhnlichen und zwingenden Umständen, wenn es das nationale Interesse der USA verlangt, zu jedem Zeitpunkt die Leistungserbringung ganz oder zum Teil zu kündigen oder auszusetzen." Im Krisenfall könnte US-Präsident Trump also die Jets vor der Auslieferung zurückfordern. Sie sollen eigentlich 2027 nach Deutschland kommen.

An den hochmodernen Flugzeugen darf von Seiten der Luftwaffe nichts verändert werden, auch die Ersatzteile gibt es nur nach Genehmigung, wird aus dem Bericht zitiert. Schon vorher war bekannt geworden, dass für die F 35 II Lightning der Flugplatz in Büchel erst einmal umgebaut werden muss.

Rechtsweg offenbar ausgeschlossen

Pistorius soll über US-Waffen mit Stab beraten

Fraglich ist auch, was mit den Daten geschieht, die von den Bordcomputern gesammelt werden. Technisch sollen sie in der Cloud von Amazon hängen, damit hätten die USA theoretisch Zugriff. Laut "Stern" hat ein deutscher General Bedenken: "Was läuft da an Daten von US-Partnern durch?" Ein Abgeordneter sagte dem Magazin: "Die Frage ist auch unter geschätzten Nachbarn: Muss der Nachbar alles wissen?"