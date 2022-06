Videokonferenz mit Scholz Stoltenberg begr├╝├čt Aufstockung der Bundeswehrtruppe in Litauen Von dpa Aktualisiert am 09.06.2022 - 16:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. Jens Stoltenberg: Er kommt doch nicht nach Berlin. (Quelle: NurPhoto/imago-images-bilder)

Der Nato-Generalsekret├Ąr spricht mit dem deutschen Kanzler zur Zukunft des Verteidigungsb├╝ndnisses: Dabei lobte er Scholz f├╝r dessen Pl├Ąne. Anders als urspr├╝nglich geplant kam Stoltenberg daf├╝r nicht nach Berlin.

Nato-Generalsekret├Ąr Jens Stoltenberg hat in einem Gespr├Ąch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die geplante Entsendung weiterer deutscher Soldaten nach Litauen und das 100-Milliarden-Programm zur Aufr├╝stung der Bundeswehr begr├╝├čt. Das twitterte Stoltenberg am Donnerstag nach einer Videokonferenz mit dem Kanzler zur Vorbereitung des Nato-Gipfels vom 28. bis 30. Juni in Madrid.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte zu dem Gespr├Ąch mit: "Der Bundeskanzler und der Generalsekret├Ąr waren sich einig, dass vom Gipfel ein Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit der Allianz ausgehen m├╝sse." Scholz habe bekr├Ąftigt, dass die Gipfelbeschl├╝sse sicherstellen m├╝ssten, dass die Nato auch im n├Ąchsten Jahrzehnt ihren Kernauftrag ÔÇô den kollektiven Schutz des europ├Ąischen und nordamerikanischen B├╝ndnisgebiets ÔÇô zuverl├Ąssig und erfolgreich wahrnehmen k├Ânne. Deutschland wolle hierzu angemessen beitragen.

Berlin-Besuch abgesagt

Stoltenberg wollte eigentlich am Donnerstag nach Berlin kommen, um mit Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu sprechen. Der Besuch wurde aber kurzfristig abgesagt, wie das Bundesverteidigungsministerium am gleichen Tag mitteilte. "Der Nato-Generalsekret├Ąr hat dar├╝ber informiert, dass sein Besuch in Berlin kurzfristig abgesagt wird", hie├č es in einer Erkl├Ąrung.

Die Absage hat gesundheitliche Gr├╝nde. Ein Nato-Sprecher in Br├╝ssel sagte, Stoltenberg sei erkrankt und werde den geplanten Besuch in Deutschland "nicht pers├Ânlich, sondern aus der Ferne" absolvieren. Dem Sprecher zufolge leidet Stoltenberg an G├╝rtelrose, die nach einer Covid-19-Erkrankung auftreten k├Ânne. Stoltenberg arbeite deshalb von zu Hause. G├╝rtelrose ist eine ansteckende Viruserkrankung mit Hautausschlag. Stoltenberg hatte sich Mitte Mai mit Corona infiziert.