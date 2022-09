Fabio de Masi tritt aus Linkspartei aus – "Eklatantes Versagen"

Seine Entscheidung sei nicht Teil einer "Flügelauseinandersetzung" in der Partei und er bleibe vielen Mitgliedern freundschaftlich verbunden. "Aber ich möchte nicht mehr in Verantwortung für das eklatante Versagen der maßgeblichen Akteure in dieser Partei in Verantwortung genommen werden", schreibt er dort weiter. Diese ließen eine große Mehrheit der Bevölkerung im Stich, '"die eine Partei brauchen, die sich für soziale Gerechtigkeit und Diplomatie überzeugend engagiert". Er habe versucht, seinen Teil zu leisten, aber sei damit gescheitert.