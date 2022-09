Sahra Wagenknecht exklusiv: "Putin lacht sich doch tot über uns"

Annalena Baerbock sagte kürzlich in Richtung der Ukraine: "Wir stehen so lange an eurer Seite, wie ihr uns braucht, dann will ich auch liefern, egal, was meine deutschen Wähler denken." Der Satz wurde aus dem Kontext geschnitten, AfD-Chefin Alice Weidel twitterte Baerbock sei es "egal" was die Bürger in Deutschland denken. Die Ukraine stehe für Baerbock "an erster Stelle". Sie selbst erklärten, dass Baerbock "die Interessen der Ukraine vertritt" und sie sei deshalb "eine Gefahr für unser Land". Wo liegt da noch der Unterschied?