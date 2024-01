Aktualisiert am 29.01.2024 - 17:57 Uhr

Aktualisiert am 29.01.2024 - 17:57 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In der vergangenen Woche schlug Alice Weidel den Austritt Deutschlands aus der EU vor. Nun sagt sie, mit dem Austritt aus dem Euro würde ein zu großer Schaden verursacht werden.

Die AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat einem Euro-Austritt Deutschlands eine Absage erteilt. Dafür sei es zu spät, sagte Weidel am Montag in Berlin. "Das hätte man machen müssen vor dem ersten Rettungspaket." Die hohen Schuldenberge in den Euro-Ländern würden bei einem Ausstieg jetzt einen zu großen Schaden verursachen.