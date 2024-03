Aktualisiert am 07.03.2024 - 08:58 Uhr

In der Umfrage sagten 23 Prozent aller der Befragten, sie würden Merz aktuell bei einer Direktwahl zum Kanzler küren. Damit liegt er zwar klar vor Amtsinhaber Olaf Scholz (15 Prozent) und Vizekanzler Robert Habeck (18 Prozent), aber deutlich unter den Werten, die die Union in der Sonntagsfrage erreicht (30 Prozent).

Manfred Güllner, Chef des Forsa-Instituts, sieht darin vor allem einen Grund: "In allen Altersgruppen erhält Merz bei den Frauen deutlich geringere Werte als bei den Männern." So würden 28 Prozent der Männer für den CDU-Politiker stimmen, aber nur 18 Prozent der Frauen. Schaut man sich die Altersverteilung an, zeigt sich ein weiterer Schwachpunkt von Merz: bei jüngeren Frauen erhält er wenig Zustimmung.